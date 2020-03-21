Portsmouth'un 3 futbolcusunda koronavirüs çıktı

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.
Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen bazı oyuncularda koronavirüs belirtilerine rastlandığının açıklanması sonrası, sarı lacivertli takımla yakın zamanda maç yapan Beşiktaş Sompo Sigorta'da panik yaşandı. Siyah beyazlı oyunculara koronavirüs testi yapılacak.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek" açıklamasında bulundu.
Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe uzun süredir transfer yapmak istediği sol bek mevkisi için aradığı ismi sonunda buldu. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da peşinden koştuğu Asamoah ile anlaşma üzere...