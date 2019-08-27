'Porto'ya dönecek'

SPOR GÜNDEMİ

Yunus'tan Falcao'ya vize Yunus'tan Falcao'ya vize Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti! Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti! Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu Quaresma'nın yeni adresi belli oldu BEŞİKTAŞ’TA kadro dışı bırakılan Quaresma’nın eski kulübü Porto’ya dönmek için çare aradığı belirtildi.

Dirar'ın 2 sırrı zaferin anahtarı Dirar'ın 2 sırrı zaferin anahtarı Audi Cup’ta 6-1’lik B.Münih yenilgisinde sol bek oynayan Dirar, alacaklarının ödenmemesine üzgündü, yuhalanınca da çöktü. Ama Başkan Koç devreye dirdi, parası hemen yatırıldı. Son lig maçı öncesi kızının kolu kırıldı, yine Başkan çözüm üretti.

Kartal'da yeniden doğar Kartal'da yeniden doğar Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.