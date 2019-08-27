'Porto'ya dönecek'

AKŞAM
Portekiz Abola gazetesi 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Başkan’ın talimatıyla SiyahBeyazlı kulüpten atıldığı hatırlatılarak, “Piyasanın kapanmasından önce Porto’ya yerleşmek için çözüm arıyor” yorumu yapıldı. Beşiktaş yönetiminin Quaresma’ya 800 bin euro ödeyelim, sözleşmeni feshedelim teklifi yaptığı da öne sürülüyor.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.
BEŞİKTAŞ’TA kadro dışı bırakılan Quaresma’nın eski kulübü Porto’ya dönmek için çare aradığı belirtildi.
Audi Cup’ta 6-1’lik B.Münih yenilgisinde sol bek oynayan Dirar, alacaklarının ödenmemesine üzgündü, yuhalanınca da çöktü. Ama Başkan Koç devreye dirdi, parası hemen yatırıldı. Son lig maçı öncesi kızının kolu kırıldı, yine Başkan çözüm üretti.
Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.
Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, rotasını İspanya’ya çevirdi. Kanarya, Sevilla’nın 11 milyon Euro ödediği Guilherme Arana’yı kiralamak için girişimlere başladı.