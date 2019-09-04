Porto Riko, FIBA Dünya Kupası'nda son 16'da yerini aldı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Porto Riko, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Tunus'u 67-64 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Porto Riko, gruptan çıkmayı başardı. Grupta ilk iki maçını kazanan İspanya da son 16'ya kalmayı garantilemişti.

Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika)

Porto Riko: Browne 9, Diaz 7, Huertas 10, Balkman 14, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 6, Clemente, Collier 4, Clavell 7, Pineiro 8

Tunus: Abada 14, El Mabrouk 2, Ben Romdhane 12, Roll 13, Mejri 14, Chennoufi, Hadidane 9

1. Periyot: 19-18

Devre: 38- 32

3. Periyot: 52-55

NİJERYA GALİBİYETLE NOKTALADI

Nijerya, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 108-66 yendi.

Rusya ve Arjantin'in ikinci karşılaşmaların ardından ikinci tura çıkmayı garantilediği grupta, bir galibiyetle üçüncü sırayı alan Nijerya ve galibiyetsiz son sırada kalan Güney Kore, klasman maçlarına çıkacak.

Güney Kore: Lee Jung-hyun 9, Kim Sun-hyung 2, Choi, Lee Seoung-hyun 12, Ra 18, Park 4, Kim Jong-kyu 2, Lee Dae-sung 6, Yang 3, Jeong 6, Heo 2, Kang 2

Nijerya: Uzoh 10, Okogie 6, Aminu 9, Diogu 16, Udoh 4, Eric 17, Metu 15, Okoye 9, Zanna 7, Iroegbu 6, Vincent 9

Angola, normal süresi 73-73 eşitlikle sona eren müsabakanın uzatma bölümünde Filipinler'i 84-81 yendi.

Bu sonucun ardından Angola grupta ilk kez kazanırken, Filipinler galibiyetle tanışamadı. Her iki takım da organizasyonda 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.

Angola: Antonio 3, Domingos 5, Joaquim 20, Morais 11, Moreira 12, Conceicao 10, Goncalves 5, Mbunga, Moore 12, Paulo 6

Filipinler: Aguilar 8, Barroca 4, Blatche 23, Norwood, Pogoy 8, Almazan, Bolick 10, Dalistan 3, Fajardo 2, Perez 17, Ravena 6, Rosario