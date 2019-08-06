Porto, Aboubakar transferine onay verdi! Beşiktaş kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacak

Kara Kartal’ın forvet transferinde bir numaralı hedefi olan Vincent Aboubakar için kulübü Porto’dan Beşiktaş’a olumlu haber geldi. Portekiz ekibi, Kamerunlu golcüyü kiralık göndermeye yeşil ışık yaktı.

Burak Yılmaz’ın Udinese maçında sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalara başlamıştı. Kartal, bu doğrultuda 2016-17 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için girişimlere başlamıştı. Porto’nun Ze Luis transferi sonrasında kadroda iyice geri planda kalan Kamerunlu golcünün, Mavi-Beyazlılar’da gözden çıkarıldığı öğrenildi. Teknik direktör Sergio Conceiçao’nun, Aboubakar’ın kiralanmasına onay verdiği ve 2 kulüp arasındaki resmi pazarlıkların yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor.

(Fanatik)