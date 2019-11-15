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Portekiz'den farklı tarife

Portekiz'den farklı tarife

EURO 2020 Elemeleri B Grubu 9. maç gününde Portekiz ile Litvanya karşı karşıya geldi. Estadio Algarve'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Portekiz, 6-0'lık skorla kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 7 (penaltı), 22 ve 65. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 52. dakikada Pizzi, 56. dakikada Paciencia ve 63. dakikada Bernardo Silva attı.

Cristiano Ronaldo, kariyerinin 55. hat-trick'ini yaptı ve milli takım formasıyla 98. golüne ulaştı.

Bu sonucun ardından Portekiz, puanını 14'e yükseltti ve son maçlar öncesinde ikinci sıradaki yerini korudu. Gruptaki maçlarının tamamlayan Litvanya ise 1 puanla son sırada kaldı.

Portekiz, gruptaki son maçını deplasmanda Lüksemburg'a karşı oynayacak.


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