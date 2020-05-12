Portekiz 4 Haziran'da

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59), Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Kılınç için, genç futbolcunun temsilici William D'avila flaş açıklamalar yaptı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Werder Bremen'den ücretsiz kadrosuna kattığı Alman yıldız, transferine ilişkin açık kapı bıraktı! Kısa süre önce adı Wolfsburg ile anılan Kruse, "Almanya'da tekrar oynamayı hayal edebiliyorum." dedi.
Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.
Sezonun sona ermesiyle birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Jose Luis Palomino için ikinci bir görüşme yaptı.
Galatasaray, saat 19:05'te sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kazanılan kazanılan şampiyonluğa göndermede bulundu.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İbrahim Sehic'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'e Galatasaray'dan veto... Teknik direktör Terim, 35 yaşındaki futbolcuyu istemediğini yönetime iletti.