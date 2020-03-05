Polisten 'ofsayt operasyonu' soruşturması! Ünlü menajer hedef tahtasında...

Portekiz polisi, 'Ofsayt Operasyonu' adı verilen bir soruşturma başlattı. Soruşturmada Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Braga, Wolves gibi kulüplerin yanısıra Cristiano Ronaldo'nun da menajer Jorge Mendes ile birlikte para aklama ve vergi kaçırma faaliyetlerine giriştiği iddiaları mevcut...

Portekizli futbol menajeri Jorge Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

Portekiz polisinin, "Ofsayt Operasyonu' adını verdiği soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırmaolayı ve 2015'ten bu yana devam eden para aklama faaliyetleri olduğu belirtildi. Sadece Portekiz'de Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Braga, Guimaraes, Maritimo, Estoril ve Portimonense'nin Jorge Mendes ile bu suçlar için işbirliği kurduğu kaydedildi.

Jorge Mendes'in evleri ve ofisleriyle birlikte bu kulüplerin de yönetim binaları araştırıldı ve tüm evraklar kayıt altına alındı.

PORTO İLE 'SUÇ' ORTAKLIĞI

Guardian'da yer alan habere göre; Porto Başkanı Jorge Nino Pinto da Costa'nın birçok transfer gelirini aklamak ve vergiden kaçırmak için Jorge Mendes ile işbirliği yaptığı iddia edildi.

James Rodriguez, Radamel Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Iker Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimlerin maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

RONALDO, WOLVES, FOSUN

Jorge Mendes'in Portekiz kulüpleri dışında futbolcu Cristiano Ronaldo, İngiltere'den Wolverhampton kulübü ve Çinli yatırım grubu Fosun ile de vergi kaçırma ve para aklama faaliyetlerine karışmış olabileceği öne sürüldü.

(Sporx)