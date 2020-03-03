Podolski yufka açtı!

Kırmızı-beyazlıların devre arasında transfer ettiği 34 yaşındaki futbolcu, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ile de taraftarların gönlüne girmeyi başarıyor.
Daha önce turistik kentin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Podolski'nin, şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler dikkati çekti.
Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadaki hesabından "Türk olmak" başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise Alman yıldızın oklava ile yufka açtığı görüldü. Podolski'nin bu sırada, Türkçe "Başkan afiyet olsun" dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor'a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı.
Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamayınca Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in transferinde son dakika gelişmesi!.. Alman kulübü, Frey'in bonservisinin alınması için harekete geçiyor. İşte detaylar...
Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.