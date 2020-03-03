Podolski yufka açtı!

SPOR GÜNDEMİ

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep! İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep! Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.

Kritik maç öncesi yeni teknik direktör belli oldu Kritik maç öncesi yeni teknik direktör belli oldu Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.

FLAŞ! Galatasaray'a kötü haber! TFF reddetti... FLAŞ! Galatasaray'a kötü haber! TFF reddetti... Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.

Ve Yılmaz Vural'dan beklenen açıklama! Fenerbahçe... Ve Yılmaz Vural'dan beklenen açıklama! Fenerbahçe... TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Fenerbahçe'ye Frey transferinden müjdeli haber! Fenerbahçe'ye Frey transferinden müjdeli haber! Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamayınca Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in transferinde son dakika gelişmesi!.. Alman kulübü, Frey'in bonservisinin alınması için harekete geçiyor. İşte detaylar...

İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak müthiş ikili! İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak müthiş ikili! Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.