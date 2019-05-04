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  3. Pişman etti! Şimdi geri dön diye yalvarıyorlar

Pişman etti! Şimdi geri dön diye yalvarıyorlar

Pişman etti! Şimdi geri dön diye yalvarıyorlar

Schalke'nin, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'a eski kulübü talip oldu.

Schalke yerel basınında yer alan habere göre; Schalke, 2016 yılında Fortuna Düsseldorf'a sattığı Kaan Ayhan'ı geri almayı hedefliyor.

Haberde; Kaan Ayhan'ın Bundesliga'dan Bayern Leverkusen, Mönchengladbach ve Wolfsburg olmak üzere birçok kulüp tarafından takip edildiği belirtildi.

Schalke'den 2016 yılında 500 bin euroya Fortuna Düsseldorf'a transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 28 maçta oynadı ve 4 gol attı.

(Sporx)

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