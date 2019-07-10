Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,673
  • 6,3886
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

İspanya'da Maliye tarafından eksik vergi ödemekle suçlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye verilen 2,1 milyon avro para cezası onandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle Merkez İdari Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 2,1 milyon avroluk para cezasına Pique'nin yaptığı itirazı reddetti.

Ulusal Mahkeme, Pique'nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden düşük vergi ödemek için 2006 yılında kurduğu Kerad Project adlı şirketini kullandığına kanaat getirdi.

Pique'nin birlikte yaşadığı eşi ve iki çocuğunun annesi olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İspanya'da 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İspanya'da Maliye, son yıllarda futbolcuların hesaplarını sıkı kontrolden geçirirken, geçmişte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Neymar, Marcelo, İker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao gibi isimler vergi kaçırma suçundan para cezaları almıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>Titus Tüneli, Titus Kaya Tüneli veya Vespasianus Tüneli, günümüzde Türkiye´nin Hatay iline bağlı

Yapımı 100 Yıl Süren Mühendislik Harikası Tünel!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şeyma Subaşı'dan kadınlara akılalmaz tavsiye!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları