Pique lig başlangıcı için acele edilmemesini istiyor

La Liga Başkanı Javier Tebas, sezona 12 Haziran'da devam etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Gerard Pique'ye göreyse bu, erken bir tarih. Tecrübeli savunma oyuncusu "Uzun süredir sahalardan uzağız. Sakatlık riski yüksek. Bence bir süre daha beklemenin kimseye zararı olmaz. Biz lideriz ama şampiyon ilan edilmek istemeyiz. Bu çok çirkin olurdu." dedi.
27 haftası tamamlanan La Liga'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde ilk sırada yer alıyor.
(NTV Spor)
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç'a La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Getafe'nin teklif götürdüğü ortaya çıktı. Başkent ekibinin yıllık 450 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme ve 1,4 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtildi.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.
Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmaya hazırlanan, Martin Linnes'ten ise beklediği verimi alamayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şilili sağ beki Sarı-Kırmızılılara önerdi.
3.5 yıldır Mavili formayı başarıyla giyen Joao Pereira'ya yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli yıldız İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı.