Pique: 'Kariyerimde gördüğüm en kötü Real Madrid'di'

Barcelona'nın savunmadaki kilit isimlerinden Gerard Pique El Clasico sonrası açıklamasında Real Madrid'in ilk yarıdaki performansından yaralanamadıklarını söyledi.
Pique açıklamasında ilk yarıdaki Real Madrid'in Barcelona kariyerinde gördüğünün en kötüsü olduğunu söylerken şampiyonluk için umutlarını kaybetmediklerini söyledi.
Pique'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"İlk yarıda kontrol bizdeydi. Bernabeu'da ilk yarıda bu kadar kötü Real Madrid görmemiştim. İkinci yarıda bize tepki verdiler ve talihsiz golü kalemizde gördük. Eğer ilk yarıdaki kötü Real Madrid'den yararlanabilseydik her şey daha farklı olabilirdi"
"Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Herkesin sorunları var. Biz de mükemmel değiliz. Ama öne geçebilirdik. İlk yarıdaki fırsatlardan yararlanabilseydik farklı olurdu"
"Bitmiş bir şey yok. Şampiyonluk için hala şansımız var. İlk yarıdaki oyunumuzu sürekli hale getirebilirsek zaten şampiyon oluruz"
IFAB 134. olağan genel kurul toplantısında Wenger, ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu.
Barcelona'nın savunmacısı Gerard Pique, Real Madrid ile karşılaştıkları maçın ardından konuştu.
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