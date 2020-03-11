Pınar Karşıyaka yarı finale yükseldi

SPOR GÜNDEMİ

Yeni lider Trabzonspor Yeni lider Trabzonspor Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

Yılmaz Vural korkuttu! Tuzlu ayran isteği... Yılmaz Vural korkuttu! Tuzlu ayran isteği... Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor'da sakatlık şoku Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Trabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.

'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız' 'Tüm Türkiye için önemli bir maça çıkacağız' UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli takım hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA'dan iki maça erteleme UEFA'dan iki maça erteleme UEFA, koronavirüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak iki maçın ertelendiğini açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği Galatasaray Divan Kurulu'nda 'hisse satışı' polemiği Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.