Pınar Karşıyaka evinde yine kazandı

Rakibinin Smith'le sayılar ürettiği ilk 4 dakikayı 12-10 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'in 3 sayılık basketiyle son 2 dakikaya 6 sayı farkla 21-15 önde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 25-21 üstün tamamladı.
İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Teksüt Bandırma, 13. dakikada 29-25 öne geçmesine rağmen rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren ev sahibi ekip, 15. dakikada 33-29 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Crocker'in üst üste 3 saylık basketleriyle farkı 10 sayıya (44-34) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, devreyi 44-39 galip bitirdi.
Üçüncü periyoda etkili başlayan ve aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Morgan'ın smaç basketiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 60-45. Ev sahibi ekip periyodu da 68-56 önde tamamladı.
Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 91-82 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Semih Vural
Pınar Karşıyaka: Taylor 15, Crocker 12, Metecan Birsen 9, M'Baye 12, Morgan 22, Yunus Sonsırma 8, Semih Erden 3, Onuralp Bitim, Kennedy 10, Nusret Yıldırım
Teksüt Bandırma: Smith 15, Şehmus Hazer 10, Kalinoski 6, Hummer 10, Terry 1, Prewitt 5, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 20, Alperen Şengün 10
1. periyot: 25-21
Devre: 44-39
3. periyot: 68-56
Galatasaray Ryan Babel'in ayrılığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladıkları Hollandalı oyuncu için 1,55 milyon euro kiralama bedeli alınacağını duyurdu.
Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.
İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başvurularını reddetmesinin ardından federasyondan yeni bir açıklama geldi.