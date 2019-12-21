Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti

Karşılaşmanın başında Metecan Birsen ve Triche'in sayılarıyla 7-2 üstünlük yakalayan Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip, 7. dakika içinde McKissic'in üst üste basketleriyle 11-10 öne geçti. Son dakikasına 13-13 eşitlikle girilen periyodu Beşiktaş Sompo Sigorta, Theodore'un faul atışından bulduğu sayılarla 15-13 galip durumda bitirdi.

İkinci periyotta Beşiktaş Sompo Sigorta 15. dakikayı 24-20 önde geçerken, ardından Taylor, Onuralp Bitim ve M'Baye ile 13-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 18. dakikada 9 sayılık farka ulaştı: 33-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Beşiktaş Sompo Sigorta'da Theodore'un son hücumda bulduğu 3 sayılık baskete rağmen devreyi 37-34 üstün kapattı.

Üçüncü periyoda Taylor ve Morgan'ın basketleriyle başlayan ve farkı 7 sayıya çıkaran (41-34) Pınar Karşıyaka, rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Yeşil-kırmızılılar, son çeyreğe 59-53'lük skorla önde girdi.

Son periyotta Triche, Kennedy ve Taylor'un skorer oyunuyla etkili olan ev sahibi ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 67-54. Oyun üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 82-68 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarlarının küfürlü tezahüratları gerekçesiyle 2 kez uyarı anonsu yapıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

Pınar Karşıyaka: Taylor 23, Triche 7, Metecan Birsen 14, M'Baye 9, Morgan 2, Yunus Sonsırma 5, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 7, Kennedy 12, Nusret Yıldırım

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 20, McKissic 17, Gotcher 7, Durisic 7, McAdoo 2, Sabahattin Can Göndür 2, İsmet Akpınar 6, Samet Geyik 2, Can Kaan Turgut, Oğuz Savaş 5

1. Periyot: 13-15

Devre: 37-34

3. Periyot: 59-53

5 faulle çıkan: 34.48 McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta)