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  3. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

Son olarak Fenerbahçe'nin başında olan Phillip Cocu, İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin başına geçti.

Chelsea'nin teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırmasının ardından Derby County'nin başında olan Frank Lampard'a imza attırdı. Derby Coutny ise Lampard'ın vedasının ardından Phillip Cocu ile anlaştı.

İngiltere Championship takımlarından Derby County, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollanda teknik adam Phillip Cocu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İngiliz basını, 48 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Phillip Cocu, Derby County'nin yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği Florida kampına gidecek ve takımın başıan geçecek.

Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.

(Sporx)

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