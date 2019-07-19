Phillip Cocu: Fenerbahçe'den sonra ara vermek istedim

Önümüzdeki sezon Derby County'i çalıştıracak olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, kulüp kanalına açıklamalarad bulundu.

2 hafta önce Derby County'nin başına geçen Cocu, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futboldan uzaklaşmak, ayrı kalmak istedim. 20 sezon boyunca futbol oynadım. Sonra ara vermeden antrenör ve asistan oldum. PSV'de aralıksız 11 yıl görev aldım. Ara vermek bana iyi geldi. Menajerime yaza kadar hiçbir şey yapmayacağımı, önümüzdeki sezon için bana tam uyan bir kulüp bulmasını istemiştim." diyerek sözlerine başladı.

"Oyuncuyken de tercihlerimi hislerime göre yapardım." ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Cocu, "Derby County ile birkaç görüşme yaptıktan sonra bir sonraki doğru adımım olacağını hissettim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FENERBAHÇE'DE 10 LİG MAÇINDA 2 GALİBİYET

Teknik direktör olarka PSV Eindhoven'da 3 yıl üst üste şampiyon olan 48 yaşındaki Phillip Cocu, Fenerbahçe'de çıktığı 10 Spor Toto Süper Lig maçı sonrası başarısız sonuçlar nedeniyle görevden alındı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de 10 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yalnızca 9 puan toplayabildi.

(Sporx)