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  • 11 Şubat 2020 Salı 07:29
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  • 11 Şubat 2020 Salı 07:29

Philippe Coutinho'nun peşinde eski takımı Liverpool var

Philippe Coutinho'nun peşinde eski takımı Liverpool var

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Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacağı ve ilk talibin de eski takımı Liverpool olduğu ileri sürüldü.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'da istediği performansı yakalayamayan Philippe Coutinho'nun yeniden Premier Lig'e dönebileceği konuşuluyor.

İngiliz basını, özellikle eski kulübü Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Chelsea'nin Coutinho ile ilgilendiğini ve sezon sonunda transfer hareketının başlayacağını belirtiyor. Sezon başında 8.5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiralanan, buradaki performansıyla göz dolduran ancak planları arasında Bundesliga olmayan Coutinho'nun önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Barcelona'da yönetimin Dembele transferinden verim alamaması, önümüzdeki sezon forvet transfer etmesi için kaynak arayışında olması nedeniyle Coutinho'yu elinden çıkarması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Coutinho Bayern Münih formasıyla 19 lig maçında 6 gol 6 asist yaparak gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor.

27 yaşındaki Coutinho'yu 2013 yılında Inter 13 milyon euro'ya Liverpool'a göndermiş, Liverpool ise oyuncunun Barcelona'ya satışından 145 milyon euro kazanmıştı. İngiliz ekibi bu satıştan kazandığı parayla Virgil van Dijk, Alisson, Naby Keita ve Fabinho transferlerinin yarı masrafını çıkarmıştı.

(Sporx)

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