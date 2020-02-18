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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 16:52
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  • 18 Şubat 2020 Salı 16:53

PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza

PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza

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PFDK, Fenerbahçe'ye ihtar ve 24 bin TL, Beşiktaş'a sosyal medyadan yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin TL ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin TL para cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.02.2020 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi TEOMAN ERİŞ'in, 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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