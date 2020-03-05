PFDK, Yeni Malatyaspor forması giyen Teenage Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi

PFDK, BtcTurk Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.03.2020 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu TEENAGE LINGANI HADEBE'nin, 01.03.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 29.02.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü kaleci antrenörü ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübünün, 02.03.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ BATI VİP ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.03.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.03.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, Sportif Ekipman Talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım temsilcisinin talebi ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübü sporcusu ABDULLAHI SHEHU'nun, 01.03.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan ALTAY-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu NUMARALI BATI A1 E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA GEDİK'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 29.02.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜNÜ 106 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- BURSASPOR Kulübünün, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BURSASPOR Kulübü başkanı MESUT MESTAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 29.02.2020 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde Tarsus İlçe Stadyumunda oynanan TARSUS İDMAN YURDU-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi EYYÜP TURHAN'ın, 01.03.2020 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi EYYÜP TURHAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü kaleci antrenörü SÜLEYMAN ARPA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi İSA GÜZEL'in, 01.03.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi İSA GÜZEL'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, rakip takım mensuplarına hakareti nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 01.03.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- 1928 BUCASPOR Kulübü hakkında, 01.03.2020 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-1928 BUCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

19- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SİNAN BAYRAKTAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu BÜLENT DEMİR hakkında, 01.03.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, saldırı nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu ALİ ZORLU hakkında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu ENVER YILDIZ hakkında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu BURAK KAPAN hakkında, saldırı nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu EREN AÇIKGÖZ'ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

21- PAYASSPOR Kulübü sporcusu AKIN AÇIK'ın, 01.03.2020 tarihinde oynanan PAYASSPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KOCAELİSPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KARŞIYAKA Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi ABDÜLKADİR İNANAN'ın, 01.03.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu ÖMER ÇETİNBAŞ'ın, 01.03.2020 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 01.03.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL DEMİR'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.03.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.