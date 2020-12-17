PFDK kararları: Erik Sabo 4 maç yok

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'la oynadığı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Sabo'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası aldığı belirtildi. Sabo'nun çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir karşılaşmada ceza çekeceği ve toplam cezasının 4 resmi maç olacağı aktarıldı.
Aynı karşılaşmada çeşitli sebeplerden dolayı Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya ihtar, teknik direktör Şenol Can'a 13 bin, teknik sorumlu Atılay Canel'e ise 24 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle 36 bin lira para cezası verirken, Alanyaspor Kulübüne de internet sitesindeki sportmenliğe aykırı ifadeler nedeniyle 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Kurulun çeşitli nedenlerden dolayı, Göztepe futbolcusu Alparslan Öztürk'e 1 maç men ve 13 bin lira , Göztepe Kulübüne 100 bin lira, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e 24 bin lira, Göztepe Kulübü idarecisi Talat Papatya'ya 36 bin lira, Alanyaspor Kulübü idarecisi Metin Fahri Özçelik'e 24 bin lira, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'e 4 bin 500 lira ve Hatayspor Kulübüne de 48 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ikilisinin hayal kırıklığı oluşturması, Sadık Çiftpınar'ın da geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamaması sonucu kıymete binen Serdar Aziz'e İzmir kulübü Göztepe'den sürpriz bir transfer teklifi geldi.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Bayer Leverkusen, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ı gündemine aldı.
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• Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'un oğlu Marcel devreye girdi.
• Bayer Leverkusen'in şef analisti olarak görev yapan Marcel, Ozan'ı Bundesliga'da oynaması için ikna etmeye çalışıyor.
• Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Galatasaray'da büyük hayal kırıklığına sebep olan Radamel Falcao ve Ryan Babel ile yollar ayrılıyor.
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• Monterrey, America, Cruz Azul ve Guadalajara'nın Falcao'ya talip olduğu iddia edildi.
• Marsilya'nın ise Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.