PFDK kararları: Erik Sabo 4 maç yok

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü oyuncu Erik Sabo'ya 4 maç men cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'la oynadığı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Sabo'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası aldığı belirtildi. Sabo'nun çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir karşılaşmada ceza çekeceği ve toplam cezasının 4 resmi maç olacağı aktarıldı.

Aynı karşılaşmada çeşitli sebeplerden dolayı Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya ihtar, teknik direktör Şenol Can'a 13 bin, teknik sorumlu Atılay Canel'e ise 24 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle 36 bin lira para cezası verirken, Alanyaspor Kulübüne de internet sitesindeki sportmenliğe aykırı ifadeler nedeniyle 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Kurulun çeşitli nedenlerden dolayı, Göztepe futbolcusu Alparslan Öztürk'e 1 maç men ve 13 bin lira , Göztepe Kulübüne 100 bin lira, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e 24 bin lira, Göztepe Kulübü idarecisi Talat Papatya'ya 36 bin lira, Alanyaspor Kulübü idarecisi Metin Fahri Özçelik'e 24 bin lira, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'e 4 bin 500 lira ve Hatayspor Kulübüne de 48 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.