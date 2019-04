PFDK, derbi faturasını kesti

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, MİGROS TRİBÜN A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, MARATON ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, FENERIUM ALT AVİS A, B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİGROS F, G, H, N, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ERKAN KAŞ'ın, 14.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü hakkında, 15.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- BURSASPOR Kulübünün, 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 107, 108, 109, BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116, DENİZBANK GÜNEY ALT 121, 122 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün, 14.04.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu LUIS FRANCISCO GRANDO'nun, 14.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 15.04.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI A, B, C, D, E, KUZEY MARATON ALT A, B, C, KUZEY MARATON ÜST A, B, C, D, E, GÜNEY MARATON ALT E, F, G, GÜNEY MARATON ÜST E, F, G, H, KAPALI ALT GÜNEY B, C, D, E, F, KAPALI ALT KUZEY A, B, C, D, E, F, KAPALI ÜST GÜNEY B, C, D, E, G, KAPALI ÜST KUZEY A, B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 34.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü başkanı MURAT SANCAKhakkında, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik hakem soyunma odasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- ADANASPOR A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 11.04.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- HATAYSPOR Kulübü hakkında, 13.04.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 13.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MANİSASPOR Kulübünün, 14.04.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyum ses sistemiyle küfürlü şarkı yayını yapılmasından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SARIYER Kulübü'nün, 14.04.2019 tarihinde oynanan SARIYER - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARACEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün, 14.04.2019 tarihinde oynanan SARIYER - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- HACETTEPE SPOR Kulübü'nün, 13.04.2019 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR - YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- TİRE 1922 SPOR Kulübü sporcusu NİHAT YILMAZ'ın, 14.04.2019 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü sporcusu BERTUĞ BAYAR'ın, 14.04.2019 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün, 13.04.2019 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASIcezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- GEBZESPOR Kulübünün, 13.04.2019 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün, 14.04.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR - BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3.Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü teknik sorumlusu SEBAHATTİN TEKİN'in, 14.04.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu HALİL YILMAZ'ın, 13.04.2019 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.- TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

26- BAĞCILARSPOR Kulübü sporcusu ASIM METİN'in, 14.04.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. - BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KOCAELİSPOR Kulübü'nün, 14.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- CİZRESPOR Kulübünün, 14.04.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu KAAN GÜL'ün, 14.04.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - BİREVİM ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MEHMET BURAK YILMAZ'ın, 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.