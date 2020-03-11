Pereira'dan alkışlanacak hareket!

Shanghai kulübü ve teknik direktör Vitor Pereira, Çin'deki hastanelere ameliyat maskeleleriyle birlikte cerrahi malzeme yardımında bulundu.

Shanghai Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çin'deki hastanelere CoronaVirüs ile mücadele adı altında cerrahi malzeme ve ameliyat maskesi bağışladı.

Çin'de ortaya çıkan ve bu sebeple liglerin ertelendiği ülkede hastanelere yardım amacıyla Shanghai kulübüyle birlikte Vitor Pereira, ülkesi Portekiz aracılığıyla hastanelere 20 bin tibbi maske ve 30.000 cerrahi malzeme bağışladı.

Yardım malzemeleri hastanelere ulaştı. Shanghai'deki hastanelere ulaşan yardım malzemelerinin ardından hastane çalışanları hem Vior Pereira, hem de Shanghai kulübüne teşekkür etti. 2 yıldan fazladır Çin'de çalışan Vitor Pereira, "Çin'de uzun süredir çalışıyorum. Bu ülkeye sevgi ve saygı duyuyorum. Hastanelerde birçok insan çalışıyor. Onlara yardım etmek istedik hep birlikte. Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalıştık." dedi.

(Futbol Arena)