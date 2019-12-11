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Pereira kıymete bindi

Pereira kıymete bindi

F.BAHÇE’DEN kovulduktan sonra şansı epey açılan Vitor Pereira, Çin’de elde ettiği şampiyonlukların ardından, mali açıdan Guardiola’nın değerine ulaştı.

Aksam.com.tr

Everton Yönetimi’nin takımın başına getimeyi düşündüğü Vitor Pereira’ya şu an çalıştırdığı takımın yeni sözleşme önerdiği de belirtildi. Son 2 sezonda Pereira yönetiminde şampiyon olan Shanghai SIPG ekibi, Portekizli hocaya mukavele yenilemek için yıllık 25 milyon euro önerdi. Bu ücret Avrupa’nın en pahalı hocası olan M.City Menajeri Guardiola’nın kazancına eşit. 


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