Pereira kıymete bindi

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Everton Yönetimi’nin takımın başına getimeyi düşündüğü Vitor Pereira’ya şu an çalıştırdığı takımın yeni sözleşme önerdiği de belirtildi. Son 2 sezonda Pereira yönetiminde şampiyon olan Shanghai SIPG ekibi, Portekizli hocaya mukavele yenilemek için yıllık 25 milyon euro önerdi. Bu ücret Avrupa’nın en pahalı hocası olan M.City Menajeri Guardiola’nın kazancına eşit.