Peniel Mlapa'yı Beşiktaş'a yazdılar

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.



Hollanda basınından ELF Voetbal'un haberine göre Peniel Mlapa, gelecek sezon gollerine Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla devam edecek. Sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi. Avcı'nın Peniel Mlapa'ya hayran olduğu vurgulanırken, transfer için yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.



BONSERVİSİ DİNAMO DRESDEN'DE



Bonservisi Alman 2. Lig takımı Dresden'de olan Mlapa, eğer 800 bin euroluk opsiyon maddesi kullanılırsa Venlo'nun kadrosuna katılacak. Togolu golcü bu sezon kiralık oynadığı Venlo formasıyla 32 maçta 15 gol attı.



28 yaşındaki futbolcu 1,93'lük boyu ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Almanya pasaportu bulunan Mlapa, futbol eğitimini 1860 Münih'te aldı. Hoffenheim, Mönchengladbach, Nürnberg ve Bochum ve Dynamo Dresden formaları giyen Togolu futbolcu, en iyi dönemini Hollanda takımı Venlo'da geçirdi.



Başarılı oyuncu bu sezon 32 resmi maçta 15 gol ve 2 asist kaydederek yıldızlaştı.