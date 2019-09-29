Penaltıya 'El' mani oldu

AKŞAM

DERBİNİN 55. dakikasında Galatasaraylı Lemina ve F.Bahçeli Luiz Gustavo arasındaki mücadelede Lemina ceza sahasında yerde kaldı. Bu pozisyonda Galatasaraylılar penaltı itirazında bulundu. Hakem Cüneyt Çakır, “VAR” tarafından çağrıldı. Ancak bu pozisyonun başlangıcında Galatasaraylı Babel’in kendi yarı alanında topu elle aldığına hükmedildi.

GEÇEN HAFTA OLMUŞ

Böylece penaltı itirazları sonuçsuz kaldı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarları çılgına döndü. Sarı-Kırmızılılar, “Babel geçen hafta elle oynadığı için bu maçtaki penaltı iptal edildi. Bu kadar pozisyon başlangıcına bakılıyor muydu! Acaba aynısı Fenerbahçe’de olsa bu kadar ayrıntılı incelerler miydi?” şeklinde isyanlar vardı. Hakeme büyük tepki gösterildi.