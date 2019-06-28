Penaltılar sonucu Paraguay'ı eleyen Brezilya, Copa America'da yarı finale yükseldi

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Paraguay, 58. dakikada Balbuena'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren baskısını iyice artıran Brezilya, aradığı golü bulamadı ve mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Brezilya, penaltı atışlarında Paraguay'a 4-3 üstünlük sağladı ve Copa America'da yarı finale yükselen taraf oldu.