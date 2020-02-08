Penaltı tekrarına isyan! 'Yazık... Çok yazık'

Fenerbahçe'den kiralık olarak Westerlo'da oynayan Berke Özer, "Yazık.. Çok yazık..." şeklinde bir mesaj yolladı.
Tekrarlanan penaltının ardından Papiss Cisse ağları buldu ve Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Altay Bayındır'ın Papiss Cisse'nin penaltısını kurtardıktan sonra iki ayağının da çizgide olmadığı gerekçesiyle tekrar kararının verilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lucescu sorusuna net bir yanıt verdi.
Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Geçen hafta Rize’yi yenen Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçta Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.