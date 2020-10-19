Pelkas attığı golle Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı

Fatih Terim: 'Üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağız'

Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.