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  3. Paylaşılamıyor! Devler Demiral için sıraya girdi

Paylaşılamıyor! Devler Demiral için sıraya girdi

Paylaşılamıyor! Devler Demiral için sıraya girdi

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, İtalya Ligi’nde son şampiyon Juventus’ta bu sezon sadece 1 maçta forma şansı bulan ancak A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerinde yıldızlarından biri olan Merih Demiral için devlerin sıraya girdiğini yazdı.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, İtalya Ligi’nde son şampiyon Juventus’ta bu sezon sadece 1 maçta forma şansı bulan ancak A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerinde yıldızlarından biri olan Merih Demiral için devlerin sıraya girdiğini yazdı.

21 yaşındaki stoperin, Juve’de fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu yüzden ocak ayında takımdan ayrılacağı ifade edildi. Çizme’de Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’ın yanı sıra Premier Lig’den Arsenal ve Manchester United’ın, Merih için 36 milyon Euro (228.5 milyon TL) bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.  (Fanatik)


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