Paulo Dybala ve Callum Hudson-Odoi'de de koronavirüs tespit edildi

El Nacional’de yer alan habere göre, Arjantinli yıldızda da koronavirüse rastlandı. Dybala derhal karantinaya alınırken yakın arkadaşı Gonzalo Higuain’in de test sonucunun beklendiği belirtildi.
JUVE DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Juventus dün yaptığı açıklamada Rugani'nin testinin ardından aralarında futbolcular, kulüp ve tesis çalışanları, arkadaşlar ve toplamda 121 Juventus personelinin evlerinde izole edildiğini, bu kişilerin sağlık durumlarının takip edildiğini belirtmişti.
CHELSEA’DE İLK VAKA!
Chelsea’nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi, İngiltere Premier Lig’de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu. 19 yaşındaki oyuncunun 9 Mart’taki idmanda soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Hudson-Odoi ile yakın temasta bulunan herkesin, başta tüm takım kadrosu ve teknik ekip olmak üzere, bireysel olarak karantina altına alınacağı bildirildi. Ayrıca kulübün antrenman tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı bilgisine yer verildi.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Juventus'ta koronavirüs kabusu sürüyor! Daniele Rugani'nin ardından Paulo Dybala'nın testlerinin de pozitif çıktığı iddia edildi.
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