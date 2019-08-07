Paul Pogba'nın yolu Christian Eriksen'den geçiyor

Premier Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz gün Harry Maguire'ı 'tarihin pahalı savunmacısı' unvanıyla renklerine bağlayan Manchester United, Christian Eriksen'i gündemine aldı.
AS Gazetesi'nin haberine göre, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Eriksen, Kırmızı Şeytanlar ile 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Transfer için iki Premier Lig kulübünün anlaşması bekleniyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Paul Pogba'ya İspanya yolu açılacak. Adı sık sık Real Madrid anılan Fransız yıldız için Zinedine Zidane takımda görmek istediği isim olduğunu söylemişti.
(NTV Spor)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.