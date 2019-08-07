Paul Pogba'nın yolu Christian Eriksen'den geçiyor

Christian Eriksen Manchester United ile sözleşme imzalamaya yakın. Bu transfer gerçekleşirse Paul Pogba'ya Real Madrid'in yolu açılacak.

Premier Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz gün Harry Maguire'ı 'tarihin pahalı savunmacısı' unvanıyla renklerine bağlayan Manchester United, Christian Eriksen'i gündemine aldı.

AS Gazetesi'nin haberine göre, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Eriksen, Kırmızı Şeytanlar ile 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Transfer için iki Premier Lig kulübünün anlaşması bekleniyor.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Paul Pogba'ya İspanya yolu açılacak. Adı sık sık Real Madrid anılan Fransız yıldız için Zinedine Zidane takımda görmek istediği isim olduğunu söylemişti.

(NTV Spor)