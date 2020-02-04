Pas ve pres çalışan Fenerbahçe, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası iddiasıyla ilgili başvurusunu TFF'ye gönderdiğini açıkladı.

Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.

Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.