Pas ve pres çalışan Fenerbahçe, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçının son antrenmanını yaptı. Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bu akşam kara yoluyla Kırklareli'ne gidecek.
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Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası iddiasıyla ilgili başvurusunu TFF'ye gönderdiğini açıkladı.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.
Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.
Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.