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  • Pas ve pres çalışan Fenerbahçe, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
  • 04 Şubat 2020 Salı 17:02
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  • 04 Şubat 2020 Salı 17:02

Pas ve pres çalışan Fenerbahçe, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Pas ve pres çalışan Fenerbahçe, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçının son antrenmanını yaptı. Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bu akşam kara yoluyla Kırklareli'ne gidecek.

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