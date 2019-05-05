Parma'dan Gary Medel transferi için resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da gelecek sezonun transfer planlaması yapılıyor. Siyah beyazlılarda sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Gary Medel için Parma iddiası ortaya atılmıştı. Şilili futbolcunun transferiyle ilgili İtalyan kulübünün sportif direktöründen açıklama geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Parma, Gary Medel'in transferiyle ilgileniyor. Şilili futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabileceği belirtilirken, Parma'nın ilgisi olduğu öne sürüldü. La Cuarta'ya konuşan Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, "Gary Medel'i iyi tanıyoruz. O çok ilginç bir futbolcu. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Şu anda transfer pazarına girmeyi düşünmüyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maç sonrası sakatlık yaşadığı belirtilen Medel'in sezonu kapattığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Şili basınında da deneyimli futbolcunun Copa America'da olamayacağı yazılmıştı. Şili Milli Takımı'nın sağlık heyetinde yer alan Marcelo Vargas yaptığı açıklamada, "Medel çok güçlü ve karakterli bir futbolcu. Copa America'da olacağından hiçbir şüphem yok. sakatlığı en fazla 4 hafta sürecektir. Onu çok iyi tanıyorum ve kısa süre içerisinde iyileşeceği konusunda hiç şüphem yok." dedi.

(Futbol Arena)