Parma işi yokuşa sürüyor

AKŞAM

Ancak Parma Kulübü’nün 32 yaşındaki golcünün gidişine sıcak bakmadığı belirtildi. Fildişi Sahilli oyuncu ise gelmek için can atıyor. Gervinho’nun, Parma yetkilileriyle bir araya gelerek izin isteyeceği belirtildi.

GALATASARAY’DA OKAKA SESLERİ

İNGİLİZ basınında Stefan Okaka’nın, Galatasaray’a gideceği iddiaları devam ediyor. Watford forması giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet için 2.5 milyon euro istendiği belirtildi. Kulüp içinden alınan bilgilere göre ise Okaka gündemde bulunmuyor.

BÜYÜK KAPIŞMA

LE Parisien, Galatasaray ve Liverpool’un takibinde olan Silas Wamangituka için kulübü Paris FC’nin 6 milyon euro bonservis istediğini öne sürdü. 19 yaşındaki forvetle ilgili görüşmelerin sürdüğü ve futbolcunun da ayrılmak istediği belirtildi.

FERNANDO GÜN SAYIYOR

İSPANYOL medyasında çıkan haberlere göre; Sevilla’yla anlaşmaya varan Galatasaraylı Fernando, kulüplerin orta yolu bulmasını bekliyor. Galatasaray da Sevilla’dan Banega’yı istediği için Fernando’nun vedası rötar yaptı.

ABOU’YU UNUTUN!

GALATASARAY’IN gündeminde bununan Kamerunlu forvet Aboubakar için Porto rest çekti. Portekiz ekibinin yöneticileri, “Aboubakar’ı alacak takım 25 milyon euroyu gözden çıkarsın. Zaten serbest kalma bedeli de 50 milyon eurodur” açıklamasında bulundu.