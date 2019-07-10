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  3. Parma, Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Gervinho için açıklamada bulundu

Parma, Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Gervinho için açıklamada bulundu

Parma, Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Gervinho için açıklamada bulundu

Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho'nun geleceği hakkında Parma'nın teknik direktörü Roberto D’Aversa'dan flaş bir açıklama geldi.

Serie A ekiplerinden Parma'da forma giyen Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Gervinho'ya Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe, Inter, Fiorentina, Lille ve Le Mans gibi kulüplerin de peşinde olduğu öne sürülen 32 yaşındaki yıldız isimle ilgili hocası Roberto D’Aversa'dan flaş bir açıklama geldi. 

43 yaşındaki İtalyan teknik adam, sezon öncesi hazırlık kampında düzenlediği basın toplantısında Gervinho'nun geleceğiyle ilgili soruya şu şekilde cevap verdi: "Gervinho, önemli bir oyuncu ve bunu gösterdi. Geçtiğimiz sezon takım, ona kendisini gösterme fırsatı verdi ve o da pek çok gol ve asist kaydetti. Dolayısıyla başka takımların onu istemesi doğal. Fakat umuyorum ki burada kalır ve bize aynı katkıyı vermeye devam eder."  (Fanatik)

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