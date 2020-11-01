Paris Saint-Germain durdurulamıyor

Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde PSG, Nantes deplasmanına konuk oldu.
Beaujoire Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken PSG'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ander Herrera ile 65. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe'den geldi. 70. dakikada Nantes'ın Bamba ile kullandığı bir penaltıda ise kaleci Navas gole izin vermedi. 90. dakikada Sarabia'nın golü maçın skorunu tayin etti.
PSS bu sonucun ardından 21 puana yükselirken Nantes ise 1 maçı eksik olarak 7 puanda kaldı.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.
Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray karşısında galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.
Barcelona, Alaves deplasmanında beklemediği bir kayıp daha yaşadı ve ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramamış oldu.