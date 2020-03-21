Paralar ödenmezse fesih hakkı doğar!

Avrupa'da bazı kulüpler sporcularla fesih yoluna giderken, bazıları oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Türkiye'de ise yasal zemin buna uygun değil. Hukukçular, “Ücretler ödenmezse, sporcuya fesih hakkı doğar” görüşünde...

AKŞAM

Futbol ve diğer branşlarda peş peşe gelen ertelemeler, bir çok hukuksal sorunu da beraberinde getirdi. Zaten ödeme güçlüğü çeken kulüpler, şimdi büsbütün çıkmazda. Bu konuda görüştüğümüz kulüp yöneticileri ‘Önce sağlık’ deseler de hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye ve mücadele etmeye çalışıyorlar. İsmini açıklamak istemediğim bir kulüp başkanı dost sohbetinde, “Ödemeleri nasıl yapacaksınız?” sorumuza, “Virüsle” karşılığını verdi. Ardından da, “Öleceğiz, kurtulacağız” diye ilave etti. Başkanın bu esprili yaklaşımı aslında durumun vehametini de gözler önüne seriyor.

BİZDE YASALAR UYGUN DEĞİL

İdmana ve maçlara çıkmak istemeyen sporcular, ücret konusunda o kadar esnek değil. Sporcuların bu konuda kulüplere bir kolaylık gösterip, göstermediği sorusuna yine bir başkanımız, “Olur mu? Aç kalırlar, bakkal borçlarını ödeyemezler?” diye sitemkar bir açıklama getiriyor. Avrupa’da bir çok kulübün ücret indirimine, dondurmaya gittiği hatta fesih yoluna başvurduğu gerçeği ortada. İtalya’da hukukçular liglerin oynanmadığı dönemde kulüplerin ödeme yükümlülüğünden kurtulup, kurtulamayacağını tartışıyor.

ÇOK BİLİNMİYENLİ DENKLEM

Bizde ise durum farklı. Türkiye’deki yasalar her hangi bir ücret kesintisine veya ertelemeye uygun değil. Hukukçular bu konuda hemfikir. Türkiye’de ücret ertelemesi veya kesintiler sporculara sözleşme fesih hakkı getirebilir. Bu yüzden bütün kulüplerin mali konularda bir tasarrufa gitmesi halinde, bunu sporcularıyla uzlaşarak yapmaları gerekiyor. Ancak bu da teknik olarak çok kolay değil. Çünkü sporcular ve menajerlerin yaptığı anlaşmalar, başka hukuki sonuçlara gebe. O yüzden koronavirüs önlemleri, önümüze mali anlamda da çok bilinmeyenli denklemler çıkartacak.

GÖRÜŞ | MERT YAŞAR: “YÜKÜMLÜLÜK SONA ERMEZ”

“Profesyonel futbolcu, işçidir. Kulübü ile arasında hizmet sözleşmesi vardır. Bu sözleşme Türk Borçlar Kanunu’na tabidir. Kanuna göre, işçinin sorumlu olmadığı mücbir sebep hallerinde işveren işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. Kulüpler, gelirleri olmadığını bahane ederek ücret ödemekten kaçınamaz. Eğer kulüpler ödeme yapmazlarsa, futbolcular sözleşmelerini feshedebilirler.”