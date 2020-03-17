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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 17 Mart 2020 Salı 08:12

‘Para konuşacak zaman değil'

‘Para konuşacak zaman değil'

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Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

ÖZEL HABER | KENAN KARCI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması, kulüp gelirlerinin iyice dibe vurmasına neden oldu. Maçların tamamen ertelenmesi ihtimali, gelirlerin iyice sıfırlanmasını da gündeme getirecek. Bu durumda kulüpler zaten ödeme güçlüğü yaşadıkları sporcularının maaşlarını karşılama konusunda daha büyük sıkıntılara düşecek. Maddi zorluklarla boğuşan kulüplerimizin başında gelen Beşiktaş yönetimi bu durumu nasıl değerlendiriyor. Biz de bunu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sorduk. Çebi, şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumun zorluklarını hatırlatıp, ekonomik meselelerin ön plana çıkmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

BUNLAR BASİT ŞEYLER DEĞİL

Beşiktaş’ın mali sorunların üstesinden gelmek için uzun süredir bir çabanın içinde olduğunu, yönetimin bu konuda elinden geleni yaptığını belirten Başkan Çebi, Akşam’a şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa veremeyiz. Bize önceden de para gelmiyordu, şimdi gelmiyor. Bizim için değişen bir şey yok. İnsanın sağlığı, sihati önemli. Bunlar basit şeyler değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Bu dönem para konuşulacak dönem değil. Gelir, gider, borç konuşulacak dönem değil. Önce milletin ve dünya insanlarının sağlığı.”

KAMPANYA DA ERTELENDİ

Mali zorlukların tavan yaptığı bu dönemde kulüplerin bankalarla yaptığı finansal anlaşmalar, ellerini bir nebze olsun rahatlatıyor. Ancak bankalar kulüp gelirleri düştüğü için tahsilat güçlüğü yaşayacak gibi görünüyor. Beşiktaş yönetiminin mali zorlukları aşmak için bir çare olarak düşündüğü yardım kampanyası da virüs salgını nedeniyle zora girdi. Bugün Başkan Çebi’nin de katılımıyla yapılması planlanan ‘Destek Kampanyası’ tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş, bu kampanyadan ekonomik açıdan nefes alma hesabı yapıyordu.

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SPOR GÜNDEMİ

'Para konuşacak zaman değil'
'Para konuşacak zaman değil'

'Para konuşacak zaman değil'

Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

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