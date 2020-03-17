‘Para konuşacak zaman değil'

ÖZEL HABER | KENAN KARCI
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması, kulüp gelirlerinin iyice dibe vurmasına neden oldu. Maçların tamamen ertelenmesi ihtimali, gelirlerin iyice sıfırlanmasını da gündeme getirecek. Bu durumda kulüpler zaten ödeme güçlüğü yaşadıkları sporcularının maaşlarını karşılama konusunda daha büyük sıkıntılara düşecek. Maddi zorluklarla boğuşan kulüplerimizin başında gelen Beşiktaş yönetimi bu durumu nasıl değerlendiriyor. Biz de bunu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sorduk. Çebi, şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumun zorluklarını hatırlatıp, ekonomik meselelerin ön plana çıkmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.
BUNLAR BASİT ŞEYLER DEĞİL
Beşiktaş’ın mali sorunların üstesinden gelmek için uzun süredir bir çabanın içinde olduğunu, yönetimin bu konuda elinden geleni yaptığını belirten Başkan Çebi, Akşam’a şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa veremeyiz. Bize önceden de para gelmiyordu, şimdi gelmiyor. Bizim için değişen bir şey yok. İnsanın sağlığı, sihati önemli. Bunlar basit şeyler değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Bu dönem para konuşulacak dönem değil. Gelir, gider, borç konuşulacak dönem değil. Önce milletin ve dünya insanlarının sağlığı.”
KAMPANYA DA ERTELENDİ
Mali zorlukların tavan yaptığı bu dönemde kulüplerin bankalarla yaptığı finansal anlaşmalar, ellerini bir nebze olsun rahatlatıyor. Ancak bankalar kulüp gelirleri düştüğü için tahsilat güçlüğü yaşayacak gibi görünüyor. Beşiktaş yönetiminin mali zorlukları aşmak için bir çare olarak düşündüğü yardım kampanyası da virüs salgını nedeniyle zora girdi. Bugün Başkan Çebi’nin de katılımıyla yapılması planlanan ‘Destek Kampanyası’ tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Beşiktaş, bu kampanyadan ekonomik açıdan nefes alma hesabı yapıyordu.
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.
Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.
İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.