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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:10
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Papiss Cisse Fenerbahçe'de! 16:55'te İstanbul'a imzaya geliyor

Papiss Cisse Fenerbahçe'de! 16:55'te İstanbul'a imzaya geliyor

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Mbwana Samatta'dan sonra forvete bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Papiss Cisse ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcü bugün saat 16:55'te İstanbul'a gelecek.

İMZAYA GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak lige damga vuran isimler arasında yer alan Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı. Senegalli forvet bugün saat 16.55’te İstanbul’a gelerek sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak.

'BİZİ BEKLE, MURIQI’Yİ SATINCA SENİ ALACAĞIZ' DENMİŞTİ

Ağustos ayının başında Cisse ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi’nin satışından sonra kendisiyle görüşmeye başlayacaklarını ve beklemesini oyuncuya iletmişti.

RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Teknik Direktör Erol Bulut’un isteği doğrultusunda Samatta transferi sonrasında Senegalli golcüyle görüşmeler yeniden başladı ve Fenerbahçe Cisse konusunda mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ilerleyen saatlerde transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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