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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 16:41
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  • 20 Mart 2020 Cuma 16:41

Panathinaikos'ta başantrenör Rick Pitino ile yollar ayrıldı

Panathinaikos'ta başantrenör Rick Pitino ile yollar ayrıldı

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Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda ABD'li başantrenör Rick Pitino'nun sözleşmesi feshedildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

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