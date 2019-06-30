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Palmeiras'tan açıklama: Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadık

Palmeiras'tan açıklama: Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadık

Palmeiras Futbol Direktörü Alexandre Mattos, Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtilen Brezilyalı 10 numara Lucas Lima için kulübü Palmeiras'tan açıklama geldi.

Palmeiras Futbol Direktörü Alexandre Mattos, Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söylerken ''Lucas Lima için Fenerbahçe ile hiç görüşmedik. Ona bir teklifleri hiç olmadı.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Lucas Lima için 2 milyon euro kiralama, 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile Palmeiras'ın kapısını çaldığı iddia edilmişti.

MENAJERİ DE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Gustavo Xisto, ''Lucas Lima için kimseyle bir anlaşma yapmadık. Basında çıkan belgelerin bir değeri yok. İçeriğinde ne yazdığını da bilmiyoruz. Ben futbolcunun menajeriyim ve kimseyle görüşmediğimizi söyleyebilirim. Çıkan o belgeler tamamen yanlış. Zaten adı geçenlerin futbolcuyla bir bağlantısı yok.'' demişti.

(Sporx)

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