Pakkan Okulları Senku Takımı şampiyon oldu

Mazda Türkiye ve Kemer Country Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Mazda Jinba Ittai 2019 Binicilik Kupası, 29 Nisan Pazar günü yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Pakkan Okulları Senku Takımı, ocak ayında başlayan ve toplam 22 takımın katıldığı 4 ayaklı turnuvayı birinci olarak tamamladı.



Fatih Yeter, Fatih Bora Tarhan, Almina Şanlımeşhur, Yasemin Sivaslıoğlu, Can Yaran ve Kayra Küçükçalık’tan oluşan takıma ödülünü Mazda Pazarlama Satış Direktörü Mert Güçlüer verdi.