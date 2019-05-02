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Pakkan Okulları Senku Takımı şampiyon oldu

Pakkan Okulları Senku Takımı şampiyon oldu

Pakkan Okulları Senku Takımı, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Binicilik Kupası’nda birinci oldu. Ocak ayında startı verilen turnuvaya 22 takım katıldı.

Mazda Türkiye ve Kemer Country Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Mazda Jinba Ittai 2019 Binicilik Kupası, 29 Nisan Pazar günü yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Pakkan Okulları Senku Takımı, ocak ayında başlayan ve toplam 22 takımın katıldığı 4 ayaklı turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Fatih Yeter, Fatih Bora Tarhan, Almina Şanlımeşhur, Yasemin Sivaslıoğlu, Can Yaran ve Kayra Küçükçalık’tan oluşan takıma ödülünü Mazda Pazarlama Satış Direktörü Mert Güçlüer verdi.

 

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