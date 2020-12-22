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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 14:24
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Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

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