Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Özdemir'e TFF 2. Lig'den destek

Özdemir'e TFF 2. Lig'den destek

Özdemir'e TFF 2. Lig'den destek

TFF başkan adayı Özdemir, 1 Haziran’daki seçim öncesinde 2. Lig kulüplerinin de desteğini aldı.

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir’e Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve amatör spor kulüplerinin ardından TFF 2. Lig kulüplerinden de tam destek geldi. Adaylık çalışmalarına devam eden Nihat Özdemir, TFF 2. Lig’de yer alan kulüp başkanları ile iftarda bir araya geldi.  Nihat Özdemir, destekleri için kulüp başkanlarına teşekkür ederek “Sizlerin teveccühü ve yardımıyla ancak başarılı olabileceğimize inandığım için aday oldum” diye konuştu. TFF 2. Lig kulüp başkanları da Nihat Özdemir’e tam destek verdiklerini belirterek, “Türk futbolunun sorunlarını çözme yolunda Nihat Özdemir’e sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Zehra yeni arabasında çok mutlu!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Spor yapan bebek tatlılığı görmek isterseniz buyurun videomuza...

Barfiks Bizde Yaşam Tarzıdır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meteoroloji sağanak uyarısında bulundu

Yalanlar ve Doğrular: Tevfik Göksu, İmamoğlu’na tek tek yanıt verdi