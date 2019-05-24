Özdemir'e TFF 2. Lig'den destek

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir’e Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve amatör spor kulüplerinin ardından TFF 2. Lig kulüplerinden de tam destek geldi. Adaylık çalışmalarına devam eden Nihat Özdemir, TFF 2. Lig’de yer alan kulüp başkanları ile iftarda bir araya geldi. Nihat Özdemir, destekleri için kulüp başkanlarına teşekkür ederek “Sizlerin teveccühü ve yardımıyla ancak başarılı olabileceğimize inandığım için aday oldum” diye konuştu. TFF 2. Lig kulüp başkanları da Nihat Özdemir’e tam destek verdiklerini belirterek, “Türk futbolunun sorunlarını çözme yolunda Nihat Özdemir’e sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.