Özdemir: Tesislerimiz harika

Akşam

GOLF sporuna olan tutkusuyla bilinen ve yaz sezonunda Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bazı turnuvalara katılan Nihat Özdemir, “Antalya’da beş yıldızlı çok güzel turizm tesislerimiz var. Dolayısıyla golfserverler için gerçekten büyük bir imkan. Mevsim 15 Eylül’den itibaren başlıyor. Haziranın sonuna kadar sahalarda artık yer bulmak mümkün değil” diye konuştu. Özdemir, Türkiye’de golf konusunda başka destinasyonların da olmasının turizme katkı sağlayacağına dikkati çekti. Buna en yakın adayın Bodrum olarak gözüktüğünü vurgulayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bunun gibi İzmir’i veya birkaç bölgeyi de golf merkezi haline getirmemiz lazım

BÜYÜK KAZANIRIZ

Golf destinasyonu haline getirirsek Türk turizmi hem bundan çok büyük para kazanır hem de Türkiye çok daha büyük ilgi ve destek görür. Antalya golfte çok önemli bir nokta haline geldi. Dünyada golfseverlerin tamamı Antalya’yı biliyor ve herkes Antalya’ya gelmek istiyor.” ifadelerini kullandı.