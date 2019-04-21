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  3. Ozan Tufan'dan Ersun Yanal mesajı

Ozan Tufan'dan Ersun Yanal mesajı

Ozan Tufan'dan Ersun Yanal mesajı

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, 1-0 Aytemiz Alanyaspor üstünlüğüyle biten Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan şunları söyledi;

Çok gol kaçırdıklarını vurgulayan Ozan, "Alanyaspor olarak iyi hazırlandık. Böyle büyük maçlar Anadolu kulüpleri için önemlidir. Bunu da sahaya yansıttı arkadaşlarım. Hepsini tebrik ederim. Atmamız gerekenler golleri atamadık. Bunları kaçırırsak telafisi olmayabilir. En büyük eksiğimiz buydu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İYİ YERLERE GELECEK!"

Fenerbahçe'nin daha iyi duruma geleceğini vurgulayan Ozan Tufan, "Kendim için bazı şeylerin düzeleceğine inandığım için kapasitemin yüksek olduğunu bildiğim için kendimi sonuna kadar zorluyorum. Fenerbahçe daha iyi yerlere gelecek. Bu sene şanssızlıklar yaşandı. Futbolda zamansız problemler oluyor" dedi.

"GELECEK SEZON ERSUN HOCA'YLA..."

Seneye Fenerbahçe'de birlikte daha iyi duruma gideceklerini kaydeden orta saha, "Bu sene böyle geçtiği için hem kendi adıma hem de Fenerbahçe adına üzgünüm. Seneye Ersun Hoca'yla toparlanarak iyi işler yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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