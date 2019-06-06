06 Haziran 2019 Perşembe 15:59 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:58
Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 3 milyon euro verdiler
Fenerbahçe'nin devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'da önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek olan Lecce'nin, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.
Haber Global'in haberine göre Lecce, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euroluk teklifte bulundu.
24 yaşındaki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.