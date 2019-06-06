Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 3 milyon euro verdiler

İtalya'da önümüzdeki sezon Serie A'da mücadele edecek olan Lecce'nin, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.

Haber Global'in haberine göre Lecce, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euroluk teklifte bulundu.

24 yaşındaki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.