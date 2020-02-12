Everton, Southampton ve Sunderland, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Everton, Southampton ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise Fenerbahçe'nin talebi olacağını yazdı.
SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.
İNDİRİM İSTİYORLAR
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.
OZAN TUFAN KİMDİR?
Ozan Tufan 23 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Ozan Tufan aslen Bursalıdır. Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla oynadığı turnuvalarda Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından keşfedilen Ozan Tufan 2005 yılında lisansı çıkarılmıştır.
2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya alan ve UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Bursaspor forması ile KuPS Kuopio gol atan Ozan Tufan Avrupa'da en genç gol atan oyuncu başarısına erişmiştir.
Ozan Tufan'ın futbol kariyeri
Altyapı kariyeri
2005 - 2012 yılları arasında Bursaspor alt yapısında oynamıştır.
Profesyonel kariyeri
2012 - 2015 yılları arasında Bursaspor takımıyla 41 maçta 3 gol atmıştır.
2015 yılında bugüne Fenerbahçe takımında oynamaktadır.
Millî takım kariyeri
2012 yılında Türkiye U-17 forması ile 1 maçta oynamış hiç gol atamamıştır
2012 - 2013 yılında Türkiye U-18 forması ile 11 maçta oynamış hiç gol atamamıştır
2012 yılında Türkiye U-19 forması ile 16 maçta forma giymiş 1 gol atmıştır.
2014 yılında Türkiye forması ile 29 maçta forma giymiş 2 gol atmıştır.
(Fanatik)
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