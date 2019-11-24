Ozan Tufan: VAR'a bile bakmaya gerek görmedi

Karşılaşmayı değerlendiren Ozan Tufan "Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bugün iyi bir futbol sergileyemedik. Ben buraya gelen her Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir Göztepe maçı var, onu iyi geçirmemiz gerek. Kaçırdığımız goller var, bunları atmamız lazım" dedi.

Deplasmanda yaşanan kayıpların hatırlatılması üzerine Ozan Tufan "Fenerbahçe olarak sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Büyük takım olduğumuz için hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımızı gole çevirebilsek, her şey lehimize olacak. Haftalardır bundan dert yanıyoruz, inşallah daha iyi olacaktır. Bunları konuşup daha başarılı olacağız." açıklamasını yaptı.

İlk yarıda Afriyie Acquah ile yaşadığı pozisyonun sorulması üzerine Ozan Tufan "İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktı. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı" diyerek sözlerini noktaladı.